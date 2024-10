Young Boys, sconfitta a poche settimane dall’Inter! Basilea avanti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Basilea ha vinto contro lo Young Boys per 1-0, la prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League. Inizio disastroso di campionato in Svizzera per i gialloneri. INIZIO SHOCK – Lo Young Boys sta vivendo una stagione da incubo: ennesima sconfitta, oggi contro il Basilea con il risultato di 1-0. La prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League cala a picco in campionato, perché in questo momento addirittura è ultima in classifica. In Super League ha raccolto appena 6 punti nelle prime 9 partite. Il Basilea ha saputo trarre vantaggio dalla superiorità numerica maturata al minuto 40 del primo tempo. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto contro Sandro Lauper, giocatore dello Young Boys, e la squadra di casa ha trovato il gol decisivo al 52? con Adrian Barisic. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilha vinto contro loper 1-0, la prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League. Inizio disastroso di campionato in Svizzera per i gialloneri. INIZIO SHOCK – Losta vivendo una stagione da incubo: ennesima, oggi contro ilcon il risultato di 1-0. La prossima avversaria dell’Inter in UEFA Champions League cala a picco in campionato, perché in questo momento addirittura è ultima in classifica. In Super League ha raccolto appena 6 punti nelle prime 9 partite. Ilha saputo trarre vantaggio dalla superiorità numerica maturata al minuto 40 del primo tempo. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto contro Sandro Lauper, giocatore dello, e la squadra di casa ha trovato il gol decisivo al 52? con Adrian Barisic. (Inter-news)

Inter-news - Young Boys sconfitta a poche settimane dall’Inter! Basilea avanti

Lo Young Boys prende la goleada dal Barcellona! L’Inter alla prossima - Nella ripresa, è ancora il centravanti polacco a calare la doppietta personale, mentre nel finale c’è spazio anche per l’autorete di Camara. Nel prossimo turno ci sarà L’Inter, che, invece, ha vinto agevolmente contro la Stella Rossa per 4-0 a San Siro. Crisi nerissima per la squadra svizzera, che ... (Inter-news)

Highlights e gol Barcellona-Young Boys 5-0, Champions League 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Barcellona-Young Boys 5-0, Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Nel secondo tempo, il secondo gol di Lewandowski e l’autogol di Camara rendono ancora più rotondo il risultato. Il video con gli Highlights e i gol di Barcellona-Young Boys, ... (Sportface)

FOTO - Szczesny in tribuna per seguire Barcellona-Young Boys - La nuova avventura di Szczesny con il Barcellona sta per iniziare. L`ex portiere della Juve è, infatti, atterrato in Spagna per sostenere le... (Calciomercato)

Home Mercato Video Foto Rosa - La prima tripletta nerazzurra del francese fa sognare Inzaghi, che però deve fare i conti con i troppi gol incassati L' Inter di Simone Inzaghi incassa la terza vittoria di fila tra campionato e Champ ...(sportmediaset.mediaset)

Esplosiva in attacco, distratta in difesa: l’Inter a due facce passa con il Torino - Gli errori che hanno portato alle reti dei granata sporcano un po’ la prestazione dei nerazzurri: Thuram sugli scudi in una gara segnata dall’espulsione del difensore ospite Maripan ...(ilgiorno)

Inter-Torino 3-2: triplo Thuram, i nerazzurri restano in scia al Napoli - Partita non semplice a San Siro per Inzaghi: la tripletta del francese regala i tre punti. Toro, grave infortunio per Zapata ...(repubblica)