Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina dal Volo Ryanair proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto a Brindisi. Pochi giorni fa, in partenza da Brindisi, un motore di un aereo aveva preso fuoco. Lo scalo rimase chiuso circa tre ore.

Noinotizie - Volo per Brindisi | problema al sistema di protezione del motore dal fuoco Partito dalla Germania stamani il preoccupante segnale

