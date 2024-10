VIDEO: The Rock commenta a caldo la sua apparizione a Bad Blood (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa notte sul finire del PLE Bad Blood, il People’s Champ The Rock ha fatto il suo ritorno, a sorpresa ma non troppo. Il Final Boss è apparso negli istanti finali del PLE, dopo che Cody Rhodes e Roman Reigns hanno sconfitto Solo Sikoa e Jacob Fatu, grazie all’intervento del rientrante Jimmy Uso. The Rock è rimasto sullo stage, ha guardato i tre sul ring e non ha parlato, solo un paio di gesti che adesso in tanti stanno cercando di interpretare. In particolare il Final Boss ha contato fino a 3, per poi passarsi la mano sul collo e andarsene, silenzio e gesti da mille interpretazioni. Dopo il PLE The Rock ha postato un VIDEO sui social in cui ha commentato la sua apparizione e la grande atmosfera che si crea ogni volta che appare, ma non ha fornito una vera e propria spiegazione sui suoi gesti e sul perchè sia tornato. “Ho visto tante str. (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa notte sul finire del PLE Bad, il People’s Champ Theha fatto il suo ritorno, a sorpresa ma non troppo. Il Final Boss è apparso negli istanti finali del PLE, dopo che Cody Rhodes e Roman Reigns hanno sconfitto Solo Sikoa e Jacob Fatu, grazie all’intervento del rientrante Jimmy Uso. Theè rimasto sullo stage, ha guardato i tre sul ring e non ha parlato, solo un paio di gesti che adesso in tanti stanno cercando di interpretare. In particolare il Final Boss ha contato fino a 3, per poi passarsi la mano sul collo e andarsene, silenzio e gesti da mille interpretazioni. Dopo il PLE Theha postato unsui social in cui hato la suae la grande atmosfera che si crea ogni volta che appare, ma non ha fornito una vera e propria spiegazione sui suoi gesti e sul perchè sia tornato. “Ho visto tante str. (Zonawrestling)

