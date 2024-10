Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 6 ottobre 2024)DEL 6 OTTOBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SULL’APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA SULLAFIUMICINO, PER CHI PROCEDE VERSO, SEGNALIAMO CODE SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SUL RACCORDO ANULARE SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE ALLO STADIO OLIMPICO SI CONCLUDERÀ A BREVE IL MATCHEMPOLI, VALIDO PER LA SETTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A, PREVISTE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. (Romadailynews)