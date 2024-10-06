Romadailynews di 6 ott 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 16:30 (Di domenica 6 ottobre 2024) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E TUSCOLANA, IN ESTERNA LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE SULL’APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA SULLA Roma FIUMICINO, PER CHI PROCEDE VERSO Roma, SEGNALIAMO CODE SULLA COMPLANARE CHE IMMETTE SUL RACCORDO ANULARE SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, LA CIRCOLazioNE è TORNATA REGOLARE VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE ALLO STADIO OLIMPICO SI CONCLUDERÀ A BREVE IL MATCH Lazio EMPOLI, VALIDO PER LA SETTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A, PREVISTE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. (Romadailynews)
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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2024 ore 12:30 - Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2024 ORE 12. PER MAGIORI DETTAGLI ANCHE IN QUESTO CASO INVIATIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, ... (Romadailynews)

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