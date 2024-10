Terribile esplosione in città! Il video fa impressione (Di domenica 6 ottobre 2024) Un’esplosione è stata udita e del fumo è stato visto salire dai sobborghi meridionali di Beirut, afferma l’agenzia di stampa britannica Reuters. Poco prima le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano diramato un nuovo avviso di evacuazione per i residenti della zona. L'articolo Terribile esplosione in città! Il video fa impressione proviene da The Social Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un’è stata udita e del fumo è stato visto salire dai sobborghi meridionali di Beirut, afferma l’agenzia di stampa britannica Reuters. Poco prima le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano diramato un nuovo avviso di evacuazione per i residenti della zona. L'articoloin! Ilfaproviene da The Social Post. (Thesocialpost)

Incidente choc, mamma e figlie di 8 e 10 anni morte sul colpo. Il terribile schianto e l’esplosione - Soprattutto per la famiglia e i loro amici”. . Secondo quanto riferito, David D. Ha detto al giornale: “Ci sono state portate via troppo presto. Michelle C. “Non deve restare in carcere”. Yaeger, 45 anni, e le sue due figlie Kenzi e Natalie, di 8 e 10 anni, viaggiavano a bordo del loro GMC ... (Caffeinamagazine)

Terribile esplosione in Italia: persone estratte dalle macerie - Il crollo ha colpito tre persone residenti nell’abitazione che si trovavano all’interno al momento dell’esplosione. . Notizia in aggiornamento – Lo scoppio di una bombola di gas ha provocato il crollo del soffitto di un appartamento situato in vico della Pace. Le tre persone, sepolte dai ... (Tvzap)

Terribile esplosione in Italia, diversi i feriti - Social. . Nonostante lo shock e la forte paura iniziale, i soccorritori sono intervenuti prontamente, garantendo il trasporto rapido dei feriti e mettendo in sicurezza l’area interessata. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione e comprendere cosa possa ... (Tvzap)

Fiat 500e esplode, il proprietario: “Le auto elettriche sono delle bombe” - Sfiorata la tragedia a Milano, dove una Fiat 500e è esplosa mentre non era in carica: i vigili del fuoco indagano.(motorisumotori)

Fiat 500e esplode, il proprietario: 'Abbiamo avuto paura, ci vendono le bombe' - Fiat 550eesplode all'improvviso in un'abitazione come una bomba, proprietario illeso casa però seriamente danneggiata.(auto.everyeye)

Atterrato a Fiumicino il volo degli italiani da Beirut: «Molta paura, in Libano giorni terribili» - Volto stanchi e tirati, negli occhi la paura di quanto vissuto: «Esplosioni terribili, le case hanno tremato anche nel cuore della città» ...(unionesarda)