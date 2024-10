Terracina, prima sconfitta in campionato: al Bartolani finisce 0-2 (Di domenica 6 ottobre 2024) prima sconfitta in campionato per il Terracina, che in casa (ma non ancora al Colavolpe, bensì al Bartolani di Cisterna) perde 2-0 contro l’Anzio. Il match, giocato nel pomeriggio, cambia nella parte finale del primo tempo quando Franco atterra in area Cori al 35’: quest’ultimo si presenta sul (Di domenica 6 ottobre 2024)inper il, che in casa (ma non ancora al Colavolpe, bensì aldi Cisterna) perde 2-0 contro l’Anzio. Il match, giocato nel pomeriggio, cambia nella parte finale del primo tempo quando Franco atterra in area Cori al 35’: quest’ultimo si presenta sul (Latinatoday)

