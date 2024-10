Tennis, China Open WTA 1000: Errani e Paolini trionfano nel torneo di Pechino (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al torneo Wta 1000 di Pechino e conquistano il quarto titolo stagionale, compreso l'oro olimpico di Parigi L'articolo Tennis, China Open WTA 1000: Errani e Paolini trionfano nel torneo di Pechino proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarae Jasminenel doppio alWtadie conquistano il quarto titolo stagionale, compreso l'oro olimpico di Parigi L'articoloWTAneldiproviene da Firenze Post. (firenzepost)

Errani e Paolini trionfano nel doppio al WTA 1000 di Pechino: quarta vittoria stagionale per la coppia azzurra - In totale, il duo ha ora raggiunto sette finali e si è imposto in cinque di esse, dimostrando un'ottima sintonia e una crescente competitività nel circuito WTA. La coppia azzurra, teste di serie numero cinque, ha superato in finale la coppia formata dalla taiwanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova.

Paolini-Errani, altro trionfo: vincono anche il 1000 di Pechino - In finale Paolini ed Errani si sono imposte su Hao-ching Chan e Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4, 6-4. Jasmine Paolini con questo successo è entrata per la prima volta nella top 10 del ranking di doppio, raggiungendo proprio la sua compagna Errani. Articolo completo: Paolini-Errani, ... (Lettera43)

Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il Wta 1000 a Pechino: nuova grande impresa per le campionesse olimpiche - nuova grande impresa per Jasmine Paolini e Sara Errani. . . Oggi, domenica 6 ottobre, le azzurre, campionesse olimpiche di doppio femminile a Parigi 2024, hanno vinto il Wta 1000 a Pechino. Jas e Sarita si sono imposte su Chan/Kudermetova con il punteggio di (6-4 6-4) e hanno conquistato il ... (Today)