Servizio civile agricolo cosa c’è da sapere

E' stato pubblicato l'avviso per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale specifici per il 'Servizio civile agricolo' e il 'Servizio civile ambientale'. Gli enti possono presentare i programmi al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale fino alle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024.

L’analisi. Chi ha paura del servizio civile agricolo? Una sinistra sempre più lontana (in tutti i sensi) dalla terra - La notizia del servizio civile agricolo unitamente alle parole del Ministro Lollobrigida (“servire la Patria nei campi”) hanno generato diverse polemiche che ci raccontano di come la sinistra attuale vede l’Agricoltura: un insieme di operazioni disdicevoli che andrebbero evitate in virtù di una ... (Secoloditalia)

Servizio civile, 24 nuovi operatori a Mascali: si occuperanno di ambiente e cultura - . Ad accogliere i volontari per l’avvio delle attività il vice sindaco Veronica Musumeci che nel corso di un incontro. Sono 24 i giovani selezionati nel bando per operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento del Servizio civile Universale per il Comune di ... (Cataniatoday)

Giovani, parte il servizio civile agricolo: pubblicato l’avviso da 7 milioni di euro - “Un’importante opportunità di allenamento alla generosità umana nel campo della promozione e dello sviluppo dell’agricoltura, in particolare quella sociale, attraverso percorsi di formazione dedicata”, si legge nel documento. Obiettivo è incentivare la diffusione di conoscenze inerenti ... (Ildenaro)

Servizio civile in agricoltura, pubblicato il bando - Il Servizio civile in agricoltura è una realtà. Pubblicato il bando per aderire al progetto che occupa 1.000 giovani in programmi di sviluppo legati all'agricoltura sostenibile.(money)

Nuovo servizio civile in agricoltura: ENAPA (Confagricoltura) pronto ad accogliere e formare i giovani tra i 18 e i 29 anni - potranno presentare i progetti spaziando negli ambiti dell’agricoltura e delle realtà rurali: saranno mille i giovani che potranno partecipare ...(corrierequotidiano)