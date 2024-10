Scuola: Boccia, 'Valditara si vergogni, Pd difende la pubblica e gli insegnanti' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Capiamo che in una manifestazione identitaria come il raduno leghista di Pontida possa scappare la frizione ma forse il ministro Valditara farebbe bene a moderare le parole e vergognarsi, da ministro dell'Istruzione e del Merito, di attaccare la sinistra e la segretaria del Pd". Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. "La Scuola italiana ha bisogno di progetti e idee, non di un ministro che polemizzi, strumentalmente, con l'opposizione. Il governo di Giorgia Meloni sta di fatto privatizzando la Scuola e la sta regionalizzando, spaccando il paese, con l'autonomia differenziata. Con la conseguenza di far diventare gli insegnanti dipendenti regionali. insegnanti che invece di essere stabilizzati, come il Pd proponeva, sono sempre piĂą precari. Nel frattempo tagliano i servizi e nelle periferie le scuole chiudono. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Capiamo che in una manifestazione identitaria come il raduno leghista di Pontida possa scappare la frizione ma forse il ministrofarebbe bene a moderare le parole e vergognarsi, da ministro dell'Istruzione e del Merito, di attaccare la sinistra e la segretaria del Pd". Lo dice Francesco, presidente dei senatori del Pd. "Laitaliana ha bisogno di progetti e idee, non di un ministro che polemizzi, strumentalmente, con l'opposizione. Il governo di Giorgia Meloni sta di fatto privatizzando lae la sta regionalizzando, spaccando il paese, con l'autonomia differenziata. Con la conseguenza di far diventare glidipendenti regionali.che invece di essere stabilizzati, come il Pd proponeva, sono sempre piĂą precari. Nel frattempo tagliano i servizi e nelle periferie le scuole chiudono. (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Scuola | Boccia ' Valditara si vergogni Pd difende la pubblica e gli insegnanti'

Maurizio Crozza: “La scuola cade a pezzi, ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” - Nella sua trasmissione "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza ha affrontato il tema della riforma del voto in condotta proposta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. . Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. ... (Orizzontescuola)

Christian Raimo sanzionato ancora per critiche al ministro Valditara: cosa aveva detto e cosa rischia - L'insegnante e scrittore Christian Raimo ha subito una nuova sanzione disciplinare per aver attaccato le politiche del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Continua a leggere . Un appello di solidarietà è stato firmato da personalità accademiche, dello spettacolo e politiche. Dato che è ... (Fanpage)

Il direttore dell’Ocse ringrazia il Ministro Valditara: “Mai tanta attenzione per l’istruzione in Italia” - L'articolo Il direttore dell’Ocse ringrazia il Ministro Valditara: “Mai tanta attenzione per l’istruzione in Italia” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'Italia e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno ricevuto un importante riconoscimento ... (Orizzontescuola)