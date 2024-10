Saturday Night, Rachel Sennott svela:"Per la prima volta non ho avuto attacchi di panico" (Di domenica 6 ottobre 2024) La star di Shiva Baby ha raccontato di non aver vissuto momenti critici come su altri set. Rachel Sennott è felice di aver potuto interpretare per la prima volta un personaggio tranquillo nella sua carriera grazie a Saturday Night di Jason Reitman. L'attrice ha raccontato a People in che modo ha conosciuto Rosie Shuster, colei che avrebbe interpretato nel film. Shuster, prima autrice del SNL era all'epoca la moglie di Lorne Michaels, il creatore dello show:"Ho avuto l'opportunità di parlare con Rosie ed è fantastica. È così cool, intelligente e divertente, e penso che la incontrerò di persona la prima volta alla première". Un personaggio nuovo "Parlando con lei al telefono" spiega Sennott "ovviamente, c'è ancora pressione. (Di domenica 6 ottobre 2024) La star di Shiva Baby ha raccontato di non aver vissuto momenti critici come su altri set.è felice di aver potuto interpretare per laun personaggio tranquillo nella sua carriera grazie adi Jason Reitman. L'attrice ha raccontato a People in che modo ha conosciuto Rosie Shuster, colei che avrebbe interpretato nel film. Shuster,autrice del SNL era all'epoca la moglie di Lorne Michaels, il creatore dello show:"Hol'opportunità di parlare con Rosie ed è fantastica. È così cool, intelligente e divertente, e penso che la incontrerò di persona laalla première". Un personaggio nuovo "Parlando con lei al telefono" spiega"ovviamente, c'è ancora pressione. (Movieplayer)

