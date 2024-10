Rocco Siffredi a Verissimo in lacrime: “Ho scelto la mia famiglia” | Video Mediaset (Di domenica 6 ottobre 2024) Rocco Siffredi a Verissimo in lacrime ha svelato di aver riguardato la sua vita con altri occhi durante la lavorazione del film a lui dedicato. Qualcosa lo ha mandato in crisi. Ha sentito il peso del suo lavoro, quel peso che ha sempre avvertito, ma ha sentito anche che quella croce la stavano portando anche i figli e la moglie. Successivamente ha sottolineato: “Ho scelto la mia famiglia”. Dopo l’ingresso in studio della moglie, Rocco ha presentato lo spettacolo teatrale che li vedrà protagonisti. Video Mediaset (Superguidatv) (Di domenica 6 ottobre 2024)inha svelato di aver riguardato la sua vita con altri occhi durante la lavorazione del film a lui dedicato. Qualcosa lo ha mandato in crisi. Ha sentito il peso del suo lavoro, quel peso che ha sempre avvertito, ma ha sentito anche che quella croce la stavano portando anche i figli e la moglie. Successivamente ha sottolineato: “Hola mia”. Dopo l’ingresso in studio della moglie,ha presentato lo spettacolo teatrale che li vedrà protagonisti.

Rocco Siffredi crolla in un pianto dirotto a Verissimo: “Non è facile. Era meglio se non venivo” - Rocco Siffredi ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre, non è riuscito a trattenere le lacrime nel parlare della sua vita. Interrotto dal pianto, ha commentato: "Era meglio se non venivo". Durante l'intervista in studio, al suo fianco, anche la moglie Rosa Caracciolo.Continua a leggere . (Fanpage)

“Ho trascinato mia moglie e i figli a portare una croce che non hanno scelto”: Rocco Siffredi scoppia in lacrime a Verissimo - La mia scelta è stata un po’ anche la mia croce. Poi il discorso si è spostato sui sensi di colpa: “Non ho mai rinnegato il mio lavoro e non lo rinnegherò mai, però sento di aver trascinato mia moglie Rózsa e i nostri ragazzi a portare una croce che non hanno scelto. Nel salotto di Silvia ... (Ilfattoquotidiano)

