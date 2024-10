Real Madrid, lesione cervicale per Vinicius Junior (Di domenica 6 ottobre 2024) “In seguito agli esami effettuati su Vinicius Júnior, al giocatore è stata diagnosticata una lesione cervicale. I suoi progressi saranno monitorati“. Recita così il comunicato del Real Madrid, che all’indomani del match vinto per 2-0 contro il VillarReal ha fornito novità in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante brasiliano. Vinicius Junior ha lasciato il campo al 79?, lamentando un forte dolore alla spalla dopo una caduta, in seguito ad un fallo subito da Sergi Cardona. Real Madrid, lesione cervicale per Vinicius Junior SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) “In seguito agli esami effettuati suJúnior, al giocatore è stata diagnosticata una. I suoi progressi saranno monitorati“. Recita così il comunicato del, che all’indomani del match vinto per 2-0 contro il Villarha fornito novità in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante brasiliano.ha lasciato il campo al 79?, lamentando un forte dolore alla spalla dopo una caduta, in seguito ad un fallo subito da Sergi Cardona.perSportFace. (Sportface)

La vittoriosa battaglia di Laporta e Florentino Perez contro gli ultras di Barcellona e Real Madrid – El Paìs - Il suo impegno gli costò più di uno spavento e una vita circondato dalla sicurezza, ma la sua fermezza fu applaudita e invidiata da coloro che non avevano lo stesso coraggio. Scrive El Paìs che gli ultras erano più sostenitori di Mourinho che Madridisti, e la partenza del loro leader spirituale ... (Ilnapolista)

Real Madrid, lungo stop per il difensore Dani Carvajal - Il Real perde per infortunio il difensore Dani Carvajal, portato in barella fuori dal campo ieri sera contro il VillarReal. Contro il VillarReal grave infortunio ai legamenti crociati Madrid - Altra brutta tegola per Carlo Ancelotti. In un messaggio sul suo account Instagram lo stesso giocatore ... (Ilgiornaleditalia)

Real Madrid, lungo stop per il difensore Dani Carvajal - Contro il VillarReal grave infortunio ai legamenti crociati Madrid - Altra brutta tegola per Carlo Ancelotti. Il Real perde per infortunio il difensore Dani Carvajal, portato in barella fuori dal campo ieri sera contro il VillarReal. In un messaggio sul suo account Instagram lo stesso giocatore ... (Ilgiornaleditalia)