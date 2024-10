Previsioni meteo, breve pausa del maltempo: in arrivo un’altra perturbazione (Di domenica 6 ottobre 2024) Il maltempo concede una pausa all’Italia, ma purtroppo durerà poco. Secondo le Previsioni del Centro meteo Italiano, infatti, la situazione meteorologica in queste ore è in momentaneo miglioramento. Ma all’inizio della prossima settimana arriverà sul nostro Paese una nuova perturbazione. Vediamo le Previsioni nel dettaglio.Leggi anche: maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio “Avremo una giornata di domenica nel complesso stabile con ampie schiarite al Sud, Sicilia e parte del Centro. Da segnalare possibili residui acquazzoni su Puglia. Nuovo aumento della nuvolosità al Nordovest con primi fenomeni in arrivo sulla Liguria ed Alpi occidentali”, si legge nel bollettino del Cmi. Le Previsioni per domenica 6 e lunedì 7 ottobre “All’inizio della settimana torna qualche pioggia per via della circolazione atlantica che insisterà sull’Europa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilconcede unaall’Italia, ma purtroppo durerà poco. Secondo ledel CentroItaliano, infatti, la situazionerologica in queste ore è in momentaneo miglioramento. Ma all’inizio della prossima settimana arriverà sul nostro Paese una nuova. Vediamo lenel dettaglio.Leggi anche:, allertaper temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio “Avremo una giornata di domenica nel complesso stabile con ampie schiarite al Sud, Sicilia e parte del Centro. Da segnalare possibili residui acquazzoni su Puglia. Nuovo aumento della nuvolosità al Nordovest con primi fenomeni insulla Liguria ed Alpi occidentali”, si legge nel bollettino del Cmi. Leper domenica 6 e lunedì 7 ottobre “All’inizio della settimana torna qualche pioggia per via della circolazione atlantica che insisterà sull’Europa. (Thesocialpost)

Meteo Napoli, domenica serena: le previsioni per l’inizio della settimana - Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo. it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da ampio soleggiamento, temperatura minima di 16°C e massima […]. Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli, le prossime ... (2anews)

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 6 ottobre 2024 - Napoli – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Nessuna allerta Meteo presente. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera ... (Anteprima24)

Maltempo: la Puglia centrosettentrionale e parte dell’Umbria in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. . La Puglia centrosettentrionale e l’Umbria oggi in allerta per temporali (immagine ... (Noinotizie)