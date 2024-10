Perugia-Lucchese 4-0, il poker del Curi fa male ai rossoneri (Di domenica 6 ottobre 2024) Perugia, 6 ottobre 2024 – E’ il Perugia che si aggiudica i tre punti, con la Lucchese che torna dal Curi incerottata e con tanti interrogativi. Sfida dal sapore storico al Curi per la Lucchese contro il Perugia. I rossoneri si presentano in Umbria con un buon ruolino di marcia in trasferta, fatto da due vittorie ed un pareggio. Gorgone cambia solo un giocatore, inserendo Catanese, pienamente recuperato al posto di Visconti. Partono subito bene al 2’ i ragazzi di Gorgone, che provano la conclusione con Tumbarello. E proprio il capitano un minuto più tardi, chiama Gemello alla provvidenziale deviazione sul suo destro a botta sicura, dopo un bel passaggio di Antoni. Il Perugia non sta a guadare e sul capovolgimento di fronte con Seghetti calcia di poco alto. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – E’ ilche si aggiudica i tre punti, con lache torna dalincerottata e con tanti interrogativi. Sfida dal sapore storico alper lacontro il. Isi presentano in Umbria con un buon ruolino di marcia in trasferta, fatto da due vittorie ed un pareggio. Gorgone cambia solo un giocatore, inserendo Catanese, pienamente recuperato al posto di Visconti. Partono subito bene al 2’ i ragazzi di Gorgone, che provano la conclusione con Tumbarello. E proprio il capitano un minuto più tardi, chiama Gemello alla provvidenziale deviazione sul suo destro a botta sicura, dopo un bel passaggio di Antoni. Ilnon sta a guadare e sul capovolgimento di fronte con Seghetti calcia di poco alto. (Sport.quotidiano)

