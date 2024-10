Papa Francesco annuncia un Concistoro: chi sono i 21 nuovi cardinali (di cui quattro italiani) (Di domenica 6 ottobre 2024) L’8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione di ventuno nuovi cardinali. Lo ha annunciato oggi, domenica 6 ottobre, Papa Francesco all’Angelus. Tra i nuovi cardinali ci sono anche Roberto Repole, attuale arcivescovo di Torino, e Baldassarre Reina, che – ha precisato il Pontefice – «da oggi è vicario generale della diocesi di Roma». Tra i cardinali annunciati da Bergoglio, il più giovane è Mykola Bychok, ucraino greco-cattolico e vescovo in Australia, che con i suoi 44 anni sarà il più giovane membro del collegio cardinalizio. Il più anziano è invece mons. Angelo Acerbi, che ha 99 anni. Come tutti gli ultraottantenni, non sarà elettore al Conclave. Il quarto italiano è Fabio Baggio, sottosegretario del dicastero per il servizio dello Sviluppo umano integrale con delega a migranti e rifugiati dei progetti speciali. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’8 dicembre si terrà unper la creazione di ventuno. Lo hato oggi, domenica 6 ottobre,all’Angelus. Tra icianche Roberto Repole, attuale arcivescovo di Torino, e Baldassarre Reina, che – ha precisato il Pontefice – «da oggi è vicario generale della diocesi di Roma». Tra iti da Bergoglio, il più giovane è Mykola Bychok, ucraino greco-cattolico e vescovo in Australia, che con i suoi 44 anni sarà il più giovane membro del collegiozio. Il più anziano è invece mons. Angelo Acerbi, che ha 99 anni. Come tutti gli ultraottantenni, non sarà elettore al Conclave. Il quarto italiano è Fabio Baggio, sottosegretario del dicastero per il servizio dello Sviluppo umano integrale con delega a migranti e rifugiati dei progetti speciali. (Open.online)

Sesta Godano: monsignor Angelo Acerbi, 99 anni, nominato cardinale - Sesta Godano esulta: un suo figlio, monsignor Angelo Acerbi, 99 anni, è stato nominato cardinale. Ad un annunciarlo, all'Angelus, lo stesso papa Francesco ...(levantenews.it)

Il Papa annuncia un Concistoro, 21 nuovi cardinali - C'è l'arcivescovo di Teheran, mons. Dominique Joseph Mathieu, e quello di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, presuli dalla Costa d'Avorio (Ignace Bessi Dogbo), dall'Ecuador (Luis Gerardo Cabrera Herrera), ...(ansa.it)