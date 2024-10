"Non credo che ci guardi". Da Fazio si gioca ad attaccare Salvini: il delirio di Giannini (Di domenica 6 ottobre 2024) È ripartito Che tempo che fa, il programma in onda sul Nove e condotto da Fabio Fazio. E con esso è ripartito anche il plotone di esecuzione contro il centrodestra e il governo. Questa volta il bersaglio è Matteo Salvini. Gli ospiti presenti in studio hanno pressoché lo stesso giudizio sul segretario della Lega. Se qualcosa non funziona in Italia la colpa è sua. Come in occasione del chiodo che ha bloccato la circolazione dei treni nei giorni scorsi. Un incidente che sembra difficile da attribuire al vicepremier. "Facciamo una piccola proposta a Salvini e visto che viene dalla tua trasmissione sarà sicuramente accolta - ha iniziato Ferruccio De Bortoli -. Così come ha dedicato tante giornate al ponte ed è molto presente sui social network, fare una giornata totalmente dedicata al trasporto ferroviario a cominciare soprattutto dai pendolari. Dare la colpa all'operai per un chiodo". (Di domenica 6 ottobre 2024) È ripartito Che tempo che fa, il programma in onda sul Nove e condotto da Fabio. E con esso è ripartito anche il plotone di esecuzione contro il centrodestra e il governo. Questa volta il bersaglio è Matteo. Gli ospiti presenti in studio hanno pressoché lo stesso giudizio sul segretario della Lega. Se qualcosa non funziona in Italia la colpa è sua. Come in occasione del chiodo che ha bloccato la circolazione dei treni nei giorni scorsi. Un incidente che sembra difficile da attribuire al vicepremier. "Facciamo una piccola proposta ae visto che viene dalla tua trasmissione sarà sicuramente accolta - ha iniziato Ferruccio De Bortoli -. Così come ha dedicato tante giornate al ponte ed è molto presente sui social network, fare una giornata totalmente dedicata al trasporto ferroviario a cominciare soprattutto dai pendolari. Dare la colpa all'operai per un chiodo". (Liberoquotidiano)

