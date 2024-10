MotoGp, Bagnaia "Qui in Giappone undici punti recuperati" (Di domenica 6 ottobre 2024) L'italiano vince e riduce a 10 punti il gap dal suo rivale Martin MOTEGI (Giappone) - "Sono super felice, perché in questo weekend sono riuscito a guadagnare undici punti su Martin. Ho fatto il mio massimo, cercando di gestire il vantaggio che avevo". Queste le parole di Francesco Bagnaia (Ducati Le (Di domenica 6 ottobre 2024) L'italiano vince e riduce a 10il gap dal suo rivale Martin MOTEGI () - "Sono super felice, perché in questo weekend sono riuscito a guadagnaresu Martin. Ho fatto il mio massimo, cercando di gestire il vantaggio che avevo". Queste le parole di Francesco(Ducati Le (Ilgiornaleditalia)

MotoGP GP Giappone 2024, Bagnaia: “Felice della vittoria, punti che servono” - “Sono felice anche per questa vittoria, abbiamo guadagnato altri punti e questo ci serviva. The post MotoGP GP Giappone 2024, Bagnaia: “Felice della vittoria, punti che servono” appeared first on SportFace. . Per le prossime gare servirà la stessa ambizione e la stessa strategia”. Martin oggi ... (Sportface)

Gp del Giappone di MotoGp, Bagnaia fa sua la Sprint Race: è a meno di 15 punti da Martin in Classifica Iridata - (Fonte Adnkronos) Foto MotoGp/Facebook ilfaroonline. Terzo posto, invece, per Marc Marquez. Domani si torna in pista alle 7 per la gara. Scivolata senza conseguenze per Pedro Acosta mentre si trovava al comando della corsa, Problemi tecnici e ritiro per il sudafricano Brad Binder mentre era 4°. ... (Ilfaroonline)

MotoGp, Bagnaia vince la Sprint in Giappone: è a 15 punti da Martin - . L'altro contendente al titolo mondiale piloti, Jorge Martin, ha avuto un sabato difficile, partendo dall'11esima posizione e riuscendo a raggiungere solo il 4 posto. ma vittoria in MotoGp sfiorata invece per Pedro Acosta, caduto a pochi giri dalla fine L'articolo MotoGp, Bagnaia vince la Sprint ... (Ildifforme)