Moto3 GP Giappone 2024, risultati e ordine di arrivo: Alonso vince e diventa campione I risultati e la classifica del Gran Premio del Giappone 2024 per quanto riguarda il Mondiale della Moto3. David Alonso trionfa anche sul circuito di Motegi dopo l'Indonesia, conquista la decima vittoria stagionale e sfrutta al meglio il primo match point: è lui il campione di categoria. Il pilota colombiano ha preceduto Collin Veijer, Adrian Fernandez e Daniel Holgado, diventando così il primo pilota della sua Nazione a trionfare nella storia. Di seguito l'ordine d'arrivo completo. LA CLASSIFICA AGGIORNATA ordine DI arrivo Moto3 GP Giappone 1 David Alonso 80 33:03.606 33:03.606 1:55.992 CFMOTO Aspar Team CFMoto 2 Collin VEIJER 95 0.524 0.524 1:55.922 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Husqvarna 3 Adrian FERNANDEZ 31 0.242 0.766 1:56.297 Leopard Racing Honda 4 Daniel HOLGADO 96 0.402 1.168 1:56.199 Red Bull GASGAS Tech3 GasGas 5 Jose Antonio RUEDA 99 0.041 1.209 1:55.

