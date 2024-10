Morto Giorgio Trevisan maestro del fumetto italiano

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il pittore e illustratore, figura di spicco dele noto per il suo contributo a personaggi iconici come Ken Parker, Sherlock Holmes e Julia, èsabato 5 ottobre all’età di 89 anni presso l’ospedale ‘Madre Teresa di Calcutta’ di Monselice, in provincia di Padova. L’artista, nato a Merano il 13 ottobre 1934, ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell’illustrazione e delsia a livello nazionale che internazionale. Una carriera iniziata tra Merano, Padova e Milano Dopo il diploma al Liceo classico,si trasferì a Padova per frequentare la Facoltà di Agraria, seguendo il consiglio del padre. Tuttavia, fu proprio in questo periodo che decise di dedicarsi al, iniziando con una breve storia sull’eroe altoatesino Andrea Soffher. (Thesocialpost)