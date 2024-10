Mondiali di gravel 2024 vittoria da record per Van Der Poel

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre- Neanche il tempo di svestire una maglia iridata, quella su strada, che per Mathieu Van Derarriva l'ora di indossarne un'altra, l'ottava in totale in tre discipline diverse: stavolta tocca al, gara che ieri, a livello femminile, aveva incoronato Marianne Vos, tanto per restare in tema di fuoriclassi versatili su più superfici.  I dettagli   Una doppietta olandese in Belgio fa sempre un certo effetto: a maggior ragione se alle spalle del vincitore odierno si piazzano in sequenza i beniamini di casa Florian Vermeersch (attardato di 1'03''), Quinten Hermans, Jasper Stuyven e Gianni Vermeersch, con il campione in carica Matej Mohoric che chiude solo settimo. (Sport.quotidiano)