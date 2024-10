Milan Fonseca nel post-Fiorentina | i cambi discutibili i rigori e l’espulsione di Theo

(Di domenica 6 ottobre 2024) E’ amareggiato il tecnico Paulodopo la sconfitta delnel campionato di Serie A contro la. “Ora ad ogni minimo contatto è rigore, è un circo, ma il calcio non è così, e io non voglio parlare dell’arbitro”. Così, ai microfoni di Dazn il tecnico rossonero sui treconcessi dall’arbitro Pairetto nella sfida contro la. Poi il tecnico portoghese parla della partita. “Fino a oggi abbiamo fatto bene – dice – e non è che laabbia creato troppe opportunità. Ciò che è mancato a noi è stata l’aggressività, anche sul loro secondo gol è stato un problema nostra di poca aggressività difensiva”. “Quando sbagliamo duee prendiamo un gol come il secondo è difficile vincere, anche se ti crei tante opportunità”. Pulisic ha dato l’impressione di non aver per nulla gradito la sostituzione. (Calcioweb.eu)