Migranti, arrivati in 193 a Lampedusa (Di domenica 6 ottobre 2024) 10.15 Migranti, arrivati in 193a Lampedusa Maxi sbarco, la notte scorsa, a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un peschereccio, sono giunti 193 Migranti tra eritrei, etiopi, marocchini, sudanesi, egiziani e siriani. A rintracciare, agganciare e condurre in porto il natante, salpato da Sabrata in Libia, sono stati militari della motovedetta Cp327 della Guardia costiera. Il peschereccio è stato sequestrato. I Migranti hanno riferito d'aver pagato da 7 a 24 mila dinari libici per la traversata. (Servizitelevideo.rai)

Migranti, 11 anni fa la strage di Lampedusa - 11 anni fa la strage di Lampedusa. Marcia sull’isola siciliana per la commemorazione dei 368 Migranti morti nel naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 e visitata anche da Papa Francesco. Servizio di Marino Galdiero The post Migranti, 11 anni fa la strage di Lampedusa first appeared on TG2000. . (Tv2000)

