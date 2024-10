Messina-Benevento, le probabili formazioni: ballottaggio Viscardi-Ferrara (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTranne sorprese, sarà un Benevento molto simile a quello che ha superato 4-1 nell’ultimo turno la Juventus Next Gen quello che manderà in campo mister Auteri alle 15 al “San Filippo – Franco Scoglio” contro il Messina. L’unica eccezione potrebbe essere l’utilizzo a sinistra del recuperato Ferrara al posto di Viscardi, ma alla fine il tecnico di Floridia potrebbe anche optare solo per un impiego a gara in corso per l’ex Taranto, in modo da consentirgli un rientro graduale essendo reduce da tre settimane di stop. Davanti a Nunziante agiranno Oukhadda, Berra e Capellini con l’unico ballottaggio, come detto, che riguarda la corsia sinistra. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTranne sorprese, sarà unmolto simile a quello che ha superato 4-1 nell’ultimo turno la Juventus Next Gen quello che manderà in campo mister Auteri alle 15 al “San Filippo – Franco Scoglio” contro il. L’unica eccezione potrebbe essere l’utilizzo a sinistra del recuperatoal posto di, ma alla fine il tecnico di Floridia potrebbe anche optare solo per un impiego a gara in corso per l’ex Taranto, in modo da consentirgli un rientro graduale essendo reduce da tre settimane di stop. Davanti a Nunziante agiranno Oukhadda, Berra e Capellini con l’unico, come detto, che riguarda la corsia sinistra. (Anteprima24)

Messina-Benevento, i convovcati di mister Auteri: out in sei - Non figurano nell’elenco Acampora e Pinato, ancora alle prese con i loro rispettivi problemi fisici anche se nel caso del primo l’infortunio muscolare è ormai alle spalle ma per l’ex Bari lo staff medico vuole andarci cauto. Assenti anche Meccariello (affaticamento al soleo), Avolio e Ciurleo, così ... (Anteprima24)

Il Messina ospita la capolista Benevento, inizia un ciclo terribile - Allo stadio "Franco Scoglio" è in programma (inizio ore 15. . . 00) la sfida contro il quotato Benevento di mister Gaetano Auteri, ex tecnico dei biancoscudati. Il Messina affronterà domenica la capolista del girone C di serie C. I pronostici sono sfavorevoli alla squadra giallorossa, piombata in ... (Messinatoday)

Messina-Benevento, aperta la prevendita: corsa contro il tempo per i tifosi giallorossi - it. . tempo di lettura: < 1 minutoDopo il via libera del Gos che nella riunione di questa mattina ha confermato tutte le prescrizioni richieste dall’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive, che aveva catalogato il match Messina-Benevento con un fattore di rischio elevato (LEGGI ... (Anteprima24)