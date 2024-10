Memo Remigi | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

(Di domenica 6 ottobre 2024): il celebre cantautore è ormai in, avendo compiuto 86 anni. Lui stesso ha parlato della sua situazione economica, maammonta la suaè uno dei cantautori, compositori ed anche conduttori radiofonici più noti in Italia. Di lui si è parlato nel corso degli ultimi anni anche per alcuni scandali, ma anche la sua carriera è stata lunga e ricca di successi. In molti si chiedono aammonti ladel cantante dopo i successi e dopo le difficoltà affrontate.: aammonta la suaè un noto cantautore e conduttore. Nato nel 1938, la sua lunga carriera è iniziata nel 1964 quando ha partecipato all’edizione di quell’anno di Un disco per l’estate. Sul palco,portò “Innamorati a Milano”, che divenne un clamoroso successo scritto dal paroliere Alberto Testa. (Uominiedonnenews)