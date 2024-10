Medico molesta insegnante di religione durante visita fiscale: sarà processato (Di domenica 6 ottobre 2024) I fatti risalgono allo scorso maggio, quando un'insegnante in malattia riceve in casa propria la visita fiscale del Medico di base inviato dall'Inps. Di certo non si aspettava di essere oggetto di una molestia sessuale. (Di domenica 6 ottobre 2024) I fatti risalgono allo scorso maggio, quando un'in malattia riceve in casa propria ladeldi base inviato dall'Inps. Di certo non si aspettava di essere oggetto di una molestia sessuale. (Fanpage)

Visitato da un medico a gettone, dimesso dall’ospedale per lombosciatalgia, muore per una dissecazione aortica. La vittima è Daniele D'Amato, zio dell’olimpionica Alice - La Procura chiede il rinvio a giudizio per due medici di Novi Ligure e del San Martino di Genova. L’uomo aveva 48 anni. (Genova.repubblica)

Violenta un paziente durante un visita: arrestato un medico (già condannato per abusi) - Violenza sessuale nello studio medico. . . Un medico di base di 59 anni è stato arrestato per violenza sessuale a seguito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Milano. Il dottore, secondo l'accusa, avrebbe Violentato lo scorso luglio nel suo studio a Corsico, nell'hinterland milanese, un ... (Today)

Milano, abusi sessuali a un 22enne durante la visita: arrestato medico di base - Il medico, sempre secondo l’accusa, avrebbe effettuato pesanti palpeggiamenti. Il medico era già stato condannato lo scorso aprile, in primo grado, a 3 anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente e per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla ... (Dayitalianews)