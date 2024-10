Marche Teatro apre Cirillo | al via la prevendita dei biglietti

(Di domenica 6 ottobre 2024) E’ iniziata ladeiper la nuova stagione di, che comprende 40 titoli per un totale di 134 serate di spettacolo, in scena fra ildelle Muse, lo Sperimentale e il Teatrino del Piano. Il cartellone si snoda tra spettacoli di prosa (commedie, classici e autori contemporanei), danza, musical, comicità eragazzi. Per informazioni e acquisto dei: 071 52525, biglietteria@dellemuse.org e www.vivaticket.com. La stagione in abbonamento aldelle Muse sidal 31 ottobre al 3 novembre con ‘Don Giovanni’, un adattamento firmato da Arturo(foto), anche regista e interprete a capo di una compagnia di attori eccellenti. Lo spettacolo è co-prodotto da. Dal 7 al 10 novembre andrà in scena Virginia Raffaele con il suo ‘Samusà’. (Ilrestodelcarlino)