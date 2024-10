LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 20? (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Si stacca Enzo Boulet. restano in 3 davanti: Affini, Pedersen e Retegi. 16:01 Nuovo tratto di sterrato (fango), che potrebbe decidere molto di questa Parigi-Tours. 16:01 Decidono di spingere nel Gruppo. Distacco che si assottiglia a 25?. 16:00 Nessuno dà il cambio a Pedersen, ed ecco che il peloton torna a meno di 40? dalla testa. 15.58 Bellissima scena tra Pedersen e Affini, con il danese che mette una mano sulla spalla dell’azzurro, chiedendo collaborazione ma non trovandola. 15:58 Bruttissima caduta intanto nel Gruppo. Alle prese con una rotonda, sono finiti a pelle di leone il francese Phenoet e un connazionale di cui vi renderemo conto a breve. 15:56 E quindi, è definitivamente rientrato Mads Pedersen. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 Si stacca Enzo Boulet.in 3e Retegi. 16:01 Nuovo tratto di sterrato (fango), che potrebbe decidere molto di questa. 16:01 Decidono di spingere nel. Distacco che si assottiglia a 25?. 16:00 Nessuno dà il cambio a, ed ecco che il peloton torna a meno di 40? dalla testa. 15.58 Bellissima scena tra, con il danese che mette una mano sulla spalla dell’azzurro, chiedendo collaborazione ma non trovandola. 15:58 Bruttissima caduta intanto nel. Alle prese con una rotonda, sono finiti a pelle di leone il francese Phenoet e un connazionale di cui vi renderemo conto a breve. 15:56 E quindi, è definitivamente rientrato Mads

