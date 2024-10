LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Affini tra i quattro fuggitivi, gruppo in avvicinamento (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:33 La prime intemperie verranno affrontate dai protagonisti intorno al 150° chilometro. Niente di estremamente impegnativo, questa gara dovrebbe concludersi in volata. 14:30 Appena completato il 100° chilometro, ne mancano 113. 14:26 I corridori stanno attraversando in questo momento Vendome e procedono in direzione Herbault. 50 km alla prima cote. 14:23 Velocità media che si attesta dopo 96 km sui 42.9 km/h. 14:21 120 km all’arrivo. 14:17 Il miglior risultato ottenuto in stagione dai 4 fuggitivi è il 4° posto di Enzo Boulet al Tour de la Provence nella prima tappa. 14:15 3? di vantaggio della fuga. Si sta avvicinando il gruppo. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:33 La prime intemperie verranno affrontate dai protagonisti intorno al 150° chilometro. Niente di estremamente impegnativo, questa gara dovrebbe concludersi in volata. 14:30 Appena completato il 100° chilometro, ne mancano 113. 14:26 I corridori stanno attraversando in questo momento Vendome e procedono in direzione Herbault. 50 km alla prima cote. 14:23 Velocità media che si attesta dopo 96 km sui 42.9 km/h. 14:21 120 km all’arrivo. 14:17 Il miglior risultato ottenuto in stagione dai 4è il 4° posto di Enzo Boulet al Tour de la Provence nella prima tappa. 14:15 3? di vantaggio della fuga. Si sta avvicinando il

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | Affini tra i quattro fuggitivi gruppo in avvicinamento

