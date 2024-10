LIVE – Olimpia Milano-Sassari 20-14: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Sassari, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di coach Messina, i quali, dopo aver vinto la Supercoppa, hanno perso nel primo turno contro Trieste cedendo pesantemente anche al Monaco in Eurolega, e sono quindi alla ricerca dei primi punti davanti al proprio pubblico. Anche la formazione sarda ha perso all’esordio, cedendo in casa contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Sassari aggiornato in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. Non è partita al meglio la stagione per gli uomini di coach Messina, i quali, dopo aver vinto la Supercoppa, hanno perso nel primo turno contro Trieste cedendo pesantemente anche al Monaco in Eurolega, e sono quindi alla ricerca dei primi punti davanti al proprio pubblico. Anche la formazione sarda ha perso all’esordio, cedendo in casa contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 6 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)

LIVE Monaco-Olimpia Milano 77-68, Eurolega basket in DIRETTA: si cerca una disperata rimonta - La stagione di Milano è cominciata con il trionfo in Supercoppa grazie alle vittorie contro Venezia e Virtus Bologna, quest’ultima battuta dopo un tempo supplementare ed una finale veramente decisa da una tripla di Bolmaro. 58: I quintetti titolari Milano: Causeur, Bolmaro, Shields, Mirotic e ... (Oasport)

LBA - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari: diretta (14-10 al 6') - Olimpia priva di Josh Nebo, che ha rimediato una lesione muscolare nella regionale inguinale sinistra. Dall'altra parte squadra al completo per coach Markovic, alla seconda gara contro Ettore Messina ...(pianetabasket)

LBA, Olimpia Milano - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in tv e in streaming - L’Olimpia Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita oggi pomeriggio (18,15) il Banco di Sardegna Sassari, che viene d ...(today)

Diretta Milano Sassari/ Streaming video tv: grande classica, voglia di riscatto! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Milano Sassari streaming video tv: grande classica al Mediolanum Forum nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1.(ilsussidiario)