Lecce cambia con il Pnrr. Due anni per finire i lavori. Tutti i cantieri (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo due anni, al massimo tre in alcuni casi, e Lecce sarà tutta un?altra cosa. La pioggia di fondi ? oltre 123 i milioni di euro destinati alla città dal Piano nazionale (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo due, al massimo tre in alcuni casi, esarà tutta un?altra cosa. La pioggia di fondi ? oltre 123 i milioni di euro destinati alla città dal Piano nazionale (Quotidianodipuglia)

VIDEO/ Sasà Bertuccelli a Punto C: “Indimenticabile la finale di Lecce, quella sannita una delle piazze più belle” - Da poco dirigo una scuola calcio e c’è davvero un enorme materiale. Da lì, poi, siamo ripartiti, ma ci tengo a sottolineare che a Benevento i tifosi hanno sempre manifestato il loro dissenso in maniera civile e va detto ad onore del pubblico sannita che è una delle piazze più belle. Per loro fu una ... (Anteprima24)

Guardia di finanza, per i 250 anni a Lecce esibizione di auto d’epoca e la musica della Fanfara - . Lecce – In occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo, che ricade quest’anno, il Comando provinciale di Lecce della Guardia di finanza ha programmato alcune iniziative che coinvolgono l’intera provincia e sono finalizzate a dare risalto alla ricorrenza e sottolineare il ... (Lecceprima)

Bambino di 9 anni entra in ospedale a Lecce per una crisi respiratoria ed esce con le ginocchia fratturate. I genitori denunciano - Secondo i medici, però, il gonfiore “era dovuto alla posizione in cui si trovava sul letto”. A denunciare il fatto, con una denuncia a carico di ignoti, i genitori del Bambino, affetto da una malattia rara e non in grado né di muoversi né di parlare. “Mio figlio – spiega ancora – non è in grado di ... (Ilfattoquotidiano)