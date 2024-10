Le canzoni del signor Dario Fo approdano al teatro Gerolamo con Giangilberto Monti | Milano ignora il maestro

(Di domenica 6 ottobre 2024)– Dare aquel che è di. “Sono abbastanza indignato del fatto checontinui a non riconoscere a questo colossalescenico lo spazio e l’attenzione che merita” dicea proposito di Fo. “È imbarazzante che non gli sia stato ancora intitolato unvisto che, oltre al Nobel, rimane l’autore italiano più rappresentato al mondo. Vero che la Palazzina Liberty porta il nome suo e quello di Franca Rame, ma è un piccolo spazio, utilizzato solo saltuariamente”. A tenere viva la memoria, intanto, ci pensa lui mercoledì prossimo portando in scena al(ore 20) “LedelFo”, spettacolo in bilico tra ballate stralunate e jazz impreziosito dalle presenze di Fabrizio Bernasconi al piano, Marco Brioschi alla tromba e la partecipazione straordinaria di Paolo Tomelleri al clarinetto. (Ilgiorno)