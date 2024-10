Lazio, Zaccagni: "Stiamo creando qualcosa di emozionante. Niente Nazionale? Ho parlato con Spalletti e..." (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo il successo per 2-1 in rimonta della Lazio sull`Empoli all`Olimpico, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo il successo per 2-1 in rimonta dellasull`Empoli all`Olimpico, il capitano biancoceleste Mattiahaai microfoni (Calciomercato)

Lazio-Empoli 2-1: Pedro e Zaccagni ribaltano i toscani e issano l'Aquila al terzo posto - Di fatto si tratta dell'ultima vera occasione del match, con i ragazzi di Baroni bravi a gestire il rientro finale dei toscani per portarsi a casa i tre punti. Baroni festeggia la rete del sorpasso con un triplice cambio: entrano così Noslin, Pellegrini e Castrovilli, escono Zaccagni, Tavares e ... (Sport.quotidiano)

Zaccagni e Pedro fanno godere la Lazio, Emboli sconfitto 2 a 1. Pareggio tra Bologna e Parma - Primo tempo di grande intensità giocato dalle due squadre, che hanno avuto a disposizione almeno un paio di occasioni per parte. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per l'Empoli visto oggi. È il preludio al gol firmato all'84' da Pedro, con un micidiale destro potente sotto la ... (Liberoquotidiano)

Lazio-Empoli, vittoria in rimonta per i biancocelesti: Zaccagni e Pedro firmano il 2-1. Quarta vittoria di fila per Baroni - Con un bel po' di fatica, alla fine la Lazio si porta a casa la Quarta vittoria di fila superando 2-1 l'Empoli. I biancocelesti approcciano la seconda sosta Nazionali in vetta all'Europa... (Ilmessaggero)

Lazio Empoli, il club CELEBRA la rete di Zaccagni sui social che vale il pari – FOTO - Lazio Empoli, il club biancoceleste celebra il gol di Zaccagni che vale la parità contro i toscani pubblicando un bel post a riguardo Dopo una doccia freddissima iniziale causata dalla rete di Esposit ...(lazionews24)

Lazio-Empoli 2-1 - Un gol di Pedro al 39' st regala alla Lazio un successo in rimonta contro un Empoli che ha fatto comunque bella figura. (ANSA) ...(ansa)

Pedro: “Peccato ci sia la sosta, contento per la vittoria” - PEDRO LAZIO EMPOLI POST PARTITA – Pedro è l’MVP di Lazio-Empoli. Lo spagnolo ha segnato il gol della vittoria entrando dalla panchina e ha commentato questa importante vittoria nel post partita. LEGGI ...(lazionews.eu)