La domenica in Lazzerini: le proposte (Di domenica 6 ottobre 2024) Una domenica in Lazzerini. Oggi tornano le Domeniche piccine: dalle 10 alle 12, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a 'bassa voce'. Il tema di questa domenica è 'Nomino il mondo'. Sempre nella sala ragazzi e bambini oggi alle 16 al via il ciclo di incontri gratuiti per bambini dai 4 anni in su dal titolo "Vorrei un tempo lento lento": con l'autunno ricomincia la scuola e le tante attività che riempiono le giornate e allora ogni domenica pomeriggio di ottobre con Alessandra Forlani i piccoli proveranno a portarsi dietro un po' del tempo lento dell'estate con la lettura di storie che invitano all'esperienza della lentezza.

