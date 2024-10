La destra piace a sinistra solo se parla di tasse (Di domenica 6 ottobre 2024) Che bella questa destra che chiede sacrifici agli elettori, che vuole aumentare i balzelli sulle sigarette, intascarsi una parte dei profitti delle imprese, torchiare un po' i ricchi e spremere i contribuenti. Che bella questa destra che ha finalmente scoperto la nobiltà dell'austerity e inizia ad andare a caccia del denaro lì dove ce n'è troppo. Mentre gli elettori della maggioranza storcono il naso di fronte a ventilate ipotesi di nuovi prelievi, mentre il ceto medio, che con le sue tasse manda avanti il paese e tiene in piedi il welfare, aspetta un segnale di attenzione da parte del governo, finora concentrato, giustamente per carità , sulla difesa del potere di acquisto dei redditi più bassi, la coalizione che guida il Paese trova nuovi alleati e insospettabili sostegni. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Sandro Iacometti (Di domenica 6 ottobre 2024) Che bella questache chiede sacrifici agli elettori, che vuole aumentare i balzelli sulle sigarette, intascarsi una parte dei profitti delle imprese, torchiare un po' i ricchi e spremere i contribuenti. Che bella questache ha finalmente scoperto la nobiltà dell'austerity e inizia ad andare a caccia del denaro lì dove ce n'è troppo. Mentre gli elettori della maggioranza storcono il naso di fronte a ventilate ipotesi di nuovi prelievi, mentre il ceto medio, che con le suemanda avanti il paese e tiene in piedi il welfare, aspetta un segnale di attenzione da parte del governo, finora concentrato, giustamente per carità , sulla difesa del potere di acquisto dei redditi più bassi, la coalizione che guida il Paese trova nuovi alleati e insospettabili sostegni. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Sandro Iacometti (Liberoquotidiano)

Atalanta, sciolto il nodo della fascia destra: Bellanova è ufficialmente nerazzurro - . Il classe 2000, che avrebbe firmato fino al 2029, potrebbe essere quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini già dalla prossima partita di campionato, dove i nerazzurri saranno di scena proprio contro i granata di Vanoli, domenica alle 18,30. Zingonia. La famiglia Percassi, quella Pagliuca ... (Bergamonews)

**Rai: fonti Fi a Pd, ‘smentita su Di Bella non serve, c.destra non sostiene questa ipotesi’** - Un no leale e trasparente?, dicono dalle prime linee forziste. Roma, 4 ago. Per evitare equivoci o confusioni attorno al suo nome. (Adnkronos) – Da ambienti di Forza Italia, in riferimento alla smentita del Pd relativa al sostegno della Schlein a una candidatura di Antonio Di Bella alla presidenza ... (Calcioweb.eu)

**Rai: fonti Fi a Pd, 'smentita su Di Bella non serve, c.destra non sostiene questa ipotesi'** - “Lo abbiamo detto a Di Bella con chiarezza, essendo il tema di competenza parlamentare. (Adnkronos) - Da ambienti di Forza Italia, in riferimento alla smentita del Pd relativa al sostegno della Schlein a una candidatura di Antonio Di Bella alla presidenza della Rai, si osserva che non servono ... (Liberoquotidiano)