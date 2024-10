Inter-Torino analizzata IN tre punti | Thuram corregge i tre difetti

(Di domenica 6 ottobre 2024)permette di chiudere in bellezza il periodo che precede la nuova sosta, staccando proprio la squadra granata. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 7ª giornata di Serie A MILANO – L’di Simone Inzaghi batte anche ildello squalificato Paolo Vanoni (in panchina il vice Lino Godinho, ndr) e si piazza momentaneamente da sola al secondo posto in Serie A con 14. Esattamente due terzi didisponibili finora accumulati prima della seconda sostanazionale della stagione. Analizziamo(3-2) di Serie A in tre. Black-out e velocità diverse: i trenerazzurri in1. GESTIONE – La buona notizia da San Siro è la vittoria. Quella meno buona è il fatto di aver tenuto ilin partita fino al triplice fischio finale. (Inter-news)