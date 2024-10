Inter e Milan, il derby si conferma come non spartiacque: una realtà (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Inter ha perso la prima sfida stagionale contro il Milan in questa stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, che hanno subìto una sconfitta per 1-2 nel derby, si trovano però davanti in classifica. UNA CONSIDERAZIONE – Il derby tra Inter e Milan, vinto dai rossoneri per 2-1 grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia, non si è rivelato uno spartiacque tra un prima e un dopo nella stagione delle due squadre. Il club nerazzurro, infatti, si trova ad avere 3 punti di vantaggio sui rivali meneghini dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino e la sconfitta della squadra rossonera con lo stesso punteggio contro la Fiorentina. Ciò dimostra quanto la vittoria meritata della formazione allenata da Paulo Fonseca nel derby Milanese non sia stata tale da scalfire le certezze dei nerazzurri. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ha perso la prima sfida stagionale contro ilin questa stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, che hanno subìto una sconfitta per 1-2 nel, si trovano però davanti in classifica. UNA CONSIDERAZIONE – Iltra, vinto dai rossoneri per 2-1 grazie al colpo di testa di Matteo Gabbia, non si è rivelato unotra un prima e un dopo nella stagione delle due squadre. Il club nerazzurro, infatti, si trova ad avere 3 punti di vantaggio sui rivali meneghini dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino e la sconfitta della squadra rossonera con lo stesso punteggio contro la Fiorentina. Ciò dimostra quanto la vittoria meritata della formazione allenata da Paulo Fonseca nelese non sia stata tale da scalfire le certezze dei nerazzurri. (Inter-news.it)

Inter-news.it - Inter e Milan, il derby si conferma come non spartiacque: una realtà

Inter-Torino 3-2, Inzaghi: “Tre vittorie dopo il derby, bella reazione” - Una partita del genere, per com’è andata, non può finire 3-2. . In Champions non abbiamo preso gol, ma in entrambe le gare potevamo prenderlo: il calcio va così, non c’è una spiegazione“. Era importante reagire dopo la sconfitta nel derby – ha sottolineato il tecnico nerazzurro ai microfoni di ... (Sportface.it)

Salta il derby tra le Legends di Inter e Milan in Cina: “Decisione delle autorità locali” - The post Salta il derby tra le Legends di Inter e Milan in Cina: “Decisione delle autorità locali” appeared first on SportFace. La sfida tra le Legends nerazzurre e rossonere, in programma a Nanning, in Cina, alle 20 ora locale (le 14 in Italia), è stata però cancellata “a seguito di decisioni ... (Sportface.it)

Juventus, per Nico Gonzalez c'è lesione alla coscia: torna dopo la sosta, obiettivo derby d'Italia contro l'Inter - Non solo Gleison Bremer (LEGGI QUI) la Juventus perde per infortunio anche Nico Gonzalez che sempre nel corso della seconda gara di Champions... (Calciomercato.com)

inter-Torino, Inzaghi: "Grande reazione dopo derby, questa partita non può finire 3-2" - Simone Inzaghi si gode la vittoria: "Dopo il derby perso abbiamo vinto tre partite in una settimana, i ragazzi sono stati bravi e hanno reagito bene". Peccato però per i tanti errori in fase di finali ...(sport.sky.it)

inter Prepares for Torino Clash After Consecutive Wins - inter seems to have fully recovered from the defeat in the derby against Milan. The two consecutive victories against Udinese and Red Star, the latter in the Champions League, are evidence of ...(ilmessaggero.it)

inter-Juve, è derby d’Italia anche sul mercato! L’ attaccante è conteso.. - Le due rivali fiutano il colpaccio a parametro zero e si stanno muovendo ma occhio alla minaccia Barcellona.. Nel panorama calcistico italiano ed europeo, la rivalità tra inter e Juventus va molto olt ...(calcioblog.it)