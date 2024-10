Inter, dopo il Torino meritato riposo: la decisione e il piano di Inzaghi (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Inter archivia positivamente il blocco di sfide prima della sosta per le Nazionali. dopo la vittoria sul Torino Simone Inzaghi organizza il programma della prossima settimana. QUADRO – La trasferta a Udine sabato scorso, poi la sfida di Champions League contro lo Stella Rossa martedì, per finire alla sfida a San Siro di ieri sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Un blocco importante, di tre partite serrate, appena conclusosi nel miglior modo possibile per la squadra di Simone Inzaghi: tre vittorie consecutive, tra Serie A e Champions League. Un ottimo modo per andare a riposo prima della sosta Nazionali, dove saranno dodici i nerazzurri impegnati. Tutti gli altri resteranno a disposizione del mister per lavorare in vista dei prossimi impegni, che saranno altrettanto difficoltosi. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’archivia positivamente il blocco di sfide prima della sosta per le Nazionali.la vittoria sulSimoneorganizza il programma della prossima settimana. QUADRO – La trasferta a Udine sabato scorso, poi la sfida di Champions League contro lo Stella Rossa martedì, per finire alla sfida a San Siro di ieri sera contro ildi Paolo Vanoli. Un blocco importante, di tre partite serrate, appena conclusosi nel miglior modo possibile per la squadra di Simone: tre vittorie consecutive, tra Serie A e Champions League. Un ottimo modo per andare aprima della sosta Nazionali, dove saranno dodici i nerazzurri impegnati. Tutti gli altri resteranno a disposizione del mister per lavorare in vista dei prossimi impegni, che saranno altrettanto difficoltosi. (Inter-news)

Inter-news - Inter dopo il Torino meritato riposo | la decisione e il piano di Inzaghi

Vanoli dopo Inter-Torino: «Onorato lo spirito Toro, ma rammarico» - Dobbiamo migliorare perché non dobbiamo perdere l’uomo in area, ma sono contento della prestazione. Sudditanza iniziale ma siamo stati sempre ordinati. Poi l’episodio di Maripan che uno come lui non deve mai fare, ma fare quello che abbiamo fatto vuol dire che abbiamo onorato lo spirito del Toro. ... (Inter-news)

Serie A, dopo Inter-Torino oggi si chiude la 7ª giornata: le partite - Lukaku, 86? David Neres Verona-Venezia 2-1 2? Oristanio (VEN), 9? Tengstedt, 81? aut. Serie A 2024-2025 – 7ª giornata Juventus-Cagliari domenica 6 ottobre ore 12. Retegui, 60? Éderson, 80? de Roon, 83? Ekhator (G) Inter-Torino 3-2 25?, 35?, 60? M. 30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e ... (Inter-news)

Inter-Torino 3-2, Inzaghi: “Tre vittorie dopo il derby, bella reazione” - In Champions non abbiamo preso gol, ma in entrambe le gare potevamo prenderlo: il calcio va così, non c’è una spiegazione“. Abbiamo creato tanto e il loro portiere si è messo in luce, compiendo degli ottimi interventi“, ha proseguito Inzaghi, che circa i tanti gol subiti ha detto: “Paghiamo ogni ... (Sportface)