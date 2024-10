In tanti non gradivano la mia presenza Certe situazioni non mi hanno permesso di lavorare in fiction importanti | Claudia Koll dopo la conversione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ladi oggi è lontana anni luci dai tempi in cui era la musa di Tinto Brass. Il mondo dello spettacolo le aveva spalancato le porte per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia tanto da aver condotto anche il Festival di Sanremo con Pippo Baudo nel 1995. Poi l’incontro con Dio, lae il cambiamento radicale di pensiero e soprattutto di approccio alla vita. Nessun rimpianto del passato: “Provo tenerezza, avevo desiderio di capire la vita. – ha detto l’attrice ospite a Sabato in diretta, condotto da Emma D’Aquino – Aver incontrato Dio non vuol dire aver perso contatto con la realtà ma capire tante cose. Ha dato significato a tutto. La mia vita non è sbiadita, è piena di significato”. “La mia identità è quella di attrice, l’arte è un dono che ho ricevuto da Dio. (Ilfattoquotidiano)