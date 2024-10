Il Viaccia a casa del Forte | Vincere per il morale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Trasferta da prendere con le molle per il. Nella quinta giornata di andata del girone A di Promozione, oggi pomeriggio alle 15.30, i pratesi saranno impegnati sul campo deldei Marmi (4 punti in classifica) per cercare di rialzare la testa e interrompere il momento no. Dopo le fatiche di coppa Italia e l’esclusione dalla competizione arrivata dopo il ko contro il Fiesole, dunque, la squadra allenata da Alessio Giugni, subentrato ad inizio settimana all’esonerato Andrea Bellini, andrà a cercare la prima vittoria in esterna o comunque i primi punti pesanti per smuovere una classifica che vede ilancora in penultima posizione. "Sono fiducioso, la squadra è viva. Si allena molto bene e con grande voglia e grande forza. Dobbiamo prima di tutto riuscire a cancellare gli zero punti in graduatoria, che non rispecchiano il nostro valore. (Lanazione)