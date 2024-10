Il ritorno di Orban e il piano per digitalizzare i nostri passaporti (Di domenica 6 ottobre 2024) Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad Orban contro tutti (il ritorno) - Dopo aver (Di domenica 6 ottobre 2024) Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected] ). In cima all'agendacontro tutti (il) - Dopo aver (Europa.today)

Putin e Orbán non sono certo modelli - I risultati delle recenti elezioni nei lander tedeschi e per il parlamento austriaco non vanno sottovalutati e stupisce il fatto che una forza di governo, in Italia, applauda. Quando cadde il muro di ...(italiaoggi)

Fitto all'Ue slitta, poltrona di Santanché a rischio. Governo, sostituzioni chirurgiche e diluite nel tempo - Si allunga la partita della nuova Commissione europea. La Conferenza dei capigruppo dell’Europarlamento ha infatti ufficializzato ieri che le tanto temute audizioni dei candidati commissari davanti al ...(affaritaliani)

?? Le UFFICIALI di Juventus e Bologna: la scelta su Fagioli e Orsolini | OneFootball - Juventus e Bologna sono attese da due gare complicate, rispettivamente in casa di Lipsia e Liverpool, nella seconda giornata di Champions League. Bianconeri che arrivano dalla vittoria all'esordio con ...(onefootball)