Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 7 al 11 ottobre E' passata una settimana da quando la nuova stagione del il Paradiso delle Signore è iniziato con la nuova collezione di Botteri. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 7 al 11 ottobre Lunedì 7 ottobre Elvira confida a Irene della sua prima volta, chiedendole di mantenere il segreto. Armando cerca di convincere Enrico a non abbandonare il suo lavoro al Paradiso. Nel frattempo, Botteri ha trovato il prezioso bisso, un tessuto raro con cui realizzerà l'abito di punta per la collezione Costa Smeralda, mentre alla Galleria Milano Moda, Furlan ha completato il suo primo prototipo. Odile incontra nuovamente Matteo e ne rimane affascinata.

