Il Papa annuncia concistoro l’8 dicembre, ecco i neocardinali (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – Oggi Papa Francesco all’Angelus ha annunciato per l’8 dicembre un concistoro per la creazione di nuovi cardinali. Saranno 21 le porpore che verranno assegnate. (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (askanews) – OggiFrancesco all’Angelus hato per l’8unper la creazione di nuovi cardinali. Saranno 21 le porpore che verranno assegnate. (Ildenaro)

Il Papa annuncia un Concistoro, 21 nuovi cardinali - Il Papa all'Angelus ha annunciato che l'8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione di nuovi cardinali. Tra loro ci sono Roberto Repole, arcivescovo di Torino, e Baldassarre Reina, "da oggi vicario generale della diocesi di Roma", ha annunciato Papa Francesco. Sono ventuno, arrivano da tutte ... (Quotidiano)

Papa: Concistoro 8 dicembre, 21 nuovi cardinali per ‘Chiesa universale’ - (LaPresse) – Papa Francesco ha annunciato un Concistoro per l’8 dicembre in cui nominerà 21 nuovi cardinali la cui provenienza “esprime l’universalità della Chiesa”. . Lo ha detto lo stesso Pontefice al termine dell’Angelus elencando i nomi di coloro che diventeranno cardinali fra cui il Nunzio ... (Lapresse)

Il Papa annuncia il Concistoro per nominare 21 nuovi cardinali: c'è anche don Baldo Reina - C'è anche Baldassare Reina fra i 21 nuovi cardinali che verranno nominati il prossimo 8 dicembre durante il Concistoro. Lo ha annunciato Papa Francesco durante l'Angelus appena tenuto. Arcidiocesi, don Baldassare Reina nominato vescovo ausiliaro a Roma L'ex rettore del Seminario... (Agrigentonotizie)