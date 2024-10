Il macellaio fa volteggiare il coltello Flavia vento rischia di collassare | clamoroso su Canale 5

(Di domenica 6 ottobre 2024) No, non ci è rimasta bene. Anzi, quasi si sente male quando Myrta Merlino a Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di5, si collega con unche mostra come eseguire una tartare di carne a regola d'arte. Lei, l'ex biondina in teca a Libero (vecchio programma Rai), svampita (finta) e bistrattata (per davvero) da Teo Mammucari, è in studio ed ha appena finito di raccontare perché è una vegetariana convinta. Più contrappasso di così «Lo sono da dieci anni. Ho fatto questa scelta perché dopo aver visto come allevano questi poveri animali e dopo aver visto come li uccidono mi è venuto talmente un senso di tristezza e poi perché l'essere umano può benissimo non mangiare questi cadaveri». Quindi “l'agguato” televisivo in diretta. (Liberoquotidiano)