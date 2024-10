Il derby d’alta classifica Esame per la Maceratese

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Il Matelica è stato costruito per vincere e ultimamente si è anche assicurato Bagnolo, un signor giocatore". In poche parole Stefano Serangeli, dg della, spiega il grado di difficoltà del match di oggi a Matelica. "Loro – aggiunge – stanno investendo per arrivare tra le prime posizioni e hanno allestito l’organico più forte del campionato". Si alza l’asticella delle difficoltà per entrambe le formazioni. "Noi dovremo condurre una gara impeccabile come siamo riusciti a fare in altre circostanze. Laha dentro di sé una rabbia agonistica dopo la sconfitta a Chiesanuova nel match di andata di Coppa Italia. Siamo perfettamente consapevoli di dovere disputare una grande prova per tornare a casa con dei punti". Servirà un approccio molto attento dopo che nelle ultime due partite i giocatori di Possanzini hanno preso gol nei minuti iniziali. (Ilrestodelcarlino)