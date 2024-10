Il costo delle sigarette illegali

(Di domenica 6 ottobre 2024) Da qualunque angolo lo si guardi, quellodi contrabbando e contraffatte è un gran problema: a livello di mancati introiti per tasse evase, i principali Paesi europei hanno perso nel solo 2023 circa 16,7 miliardi di euro, denaro che avrebbero potuto utilizzare per servizi utili ai cittadini o per tenere meglio in piedi i loro conti traballanti; i consumatori, intanto, si sono rivolti a un mercato illegale gigantesco, che lo scorso anno ha movimentato 52,2 miliardi di pezzi. C’è poi il tema di un ulteriore aggravio dei rischi per la salute, perché molti di tali prodotti sfuggono a qualunque controllo di qualità, sono realizzati in fabbriche di fortuna, in condizioni igieniche pessime, con tutele minime o nulle per i lavoratori. (Panorama)