I primi ottant’anni del Carnaroli | un anno di iniziative per celebrare il re dei risi

Pavia – Correva l'anno 1945 quando a Paullo, in provincia di Milano, Achille De Vecchi, agronomo e risicoltore della cascina Casello, presentava la semente di una nuova varietà che aveva selezionato, il Carnaroli. I grandi chicchi che caratterizzano il "re dei risi" sono nati dall'incrocio fra altre due varietà di riso (il Vialone nero e il Lencino) iniziato alcuni anni prima nella cascina di Vialone che De Vecchi conduceva a Sant'Alessio, nel Pavese, con l'aiuto di un dipendente, il signor Carnaroli, appunto. Per promuovere e valorizzare il riso Carnaroli originario, distinguendolo dalle varietà simili e rafforzandone l'identità sul mercato, Coldiretti Pavia, in occasione dell'80° compleanno del "re dei risi" che si celebrerà nel 2025, ha pensato a tantissime proposte, dalle lezioni nelle scuole fino alle iniziative.

