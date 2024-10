Grande vittoria di Bcl. Super difesa biancorossa (Di domenica 6 ottobre 2024) SWAG BASKET CECINA 68 BASKET BALL CLUB 74 vittoria Super per BCL che sbanca il Palapoggetti e bissa il successo di domenica scorsa. L’avvio è promettente per la squadra di coach Olivieri, con una Super difesa che manda in tilt gli ingranaggi dell’attacco labronico. I biancorossi, per l’occasione in tenuta scura, giocano in scioltezza. Bilanciati nel settore offensivo, con alternanza di soluzioni, sia dal perimetro sia in paint area, ma soprattutto decisi in difesa, costringendo i padroni di casa a perdere palloni e affrettare i tiri. E infatti il parziale del primo quarto lo dimostra, vantaggio lucchese 4-9 al 3’ e 6-14 al 6’. I labronici segnano 8 punti nei primi 8 minuti, la metà dalla lunetta, 12-18 dopo i primi 10’. Unica difficoltà il contenimento del totem Tintori sotto le plance. (Di domenica 6 ottobre 2024) SWAG BASKET CECINA 68 BASKET BALL CLUB 74per BCL che sbanca il Palapoggetti e bissa il successo di domenica scorsa. L’avvio è promettente per la squadra di coach Olivieri, con unache manda in tilt gli ingranaggi dell’attacco labronico. I biancorossi, per l’occasione in tenuta scura, giocano in scioltezza. Bilanciati nel settore offensivo, con alternanza di soluzioni, sia dal perimetro sia in paint area, ma soprattutto decisi in, costringendo i padroni di casa a perdere palloni e affrettare i tiri. E infatti il parziale del primo quarto lo dimostra, vantaggio lucchese 4-9 al 3’ e 6-14 al 6’. I labronici segnano 8 punti nei primi 8 minuti, la metà dalla lunetta, 12-18 dopo i primi 10’. Unica difficoltà il contenimento del totem Tintori sotto le plance. (Sport.quotidiano)

