Evviva! | sente parlare di tasse ed esulta l' ultimo sfregio di Elsa Fornero agli italiani

"Viva i sacrifici e Giorgetti". Basterebbe il sintetico titolo del Foglio al colloquio con Carmelo Caruso per esporre l'-pensiero. O ancora prima:. Con una spruzzata di lacrime. L'ex ministra del Welfare del governo Monti che regalòla più odiata riforma delle pensioni di sempre con codazzo di migliaia di esodati al quotidiano diretto da Claudio Cerasa fornisce delle perle grazie alle quali, immaginiamo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni potrebbero fare campagna elettorale per mesi. Forse anni. A spaventarla, spiega, non sono gli spettri dei sacrifici adombrati dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ma "una politica irresponsabile e sleale. Mi spaventa perdere un ministro che parla chiaro". E la Meloni? "Un premier non fa sapere alla stampa, come ho letto, il 'fastidio', ma chiama il suo ministro.