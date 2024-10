“Evacuate subito lo studio”. Uno Mattina in Famiglia, scatta l’allarme antincendio: il gelo in diretta (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa Mattina, durante la trasmissione di Uno Mattina in Famiglia, si è verificato un imprevisto che ha colto di sorpresa sia i conduttori che il pubblico a casa. Un’allerta evacuazione è stata emessa a causa di un problema tecnico che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Durante una delle interviste in diretta, un suono di allerta è scattato improvvisamente, segnalando la necessità di evacuare gli studi. >> “Non l’ha neanche salutata“. Ballando con le stelle, il gesto di Barbara D’Urso sulla Lucarelli fa discutere: delirio sui social I conduttori, Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, hanno gestito la situazione con grande professionalità, cercando di rassicurare gli spettatori mentre seguivano le indicazioni degli operatori di sicurezza. (Di domenica 6 ottobre 2024) Questa, durante la trasmissione di Unoin, si è verificato un imprevisto che ha colto di sorpresa sia i conduttori che il pubblico a casa. Un’allerta evacuazione è stata emessa a causa di un problema tecnico che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Durante una delle interviste in, un suono di allerta èto improvvisamente, segnalando la necessità di evacuare gli studi. >> “Non l’ha neanche salutata“. Ballando con le stelle, il gesto di Barbara D’Urso sulla Lucarelli fa discutere: delirio sui social I conduttori, Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, hanno gestito la situazione con grande professionalità, cercando di rassicurare gli spettatori mentre seguivano le indicazioni degli operatori di sicurezza. (Caffeinamagazine)

Monica Setta sulla gaffe a Unomattina In Famiglia: “Problemi di audio, non volevo infierire su nessuno” - La conduttrice pensava che il suo microfono non fosse acceso e si è lasciata andare ad alcuni commenti su un concorrente. Monica Setta ha parlato della gaffe avvenuta in diretta a Unomattina In Famiglia, nella puntata del 29 settembre. Ci sono stati problemi di audio durante il talent", ha ... (Fanpage)

Caos a Uno Mattina in Famiglia: Monica Setta e Beppe Convertini nella bufera, microfoni aperti e insulti in diretta - Uno Mattina in Famiglia finisce nel Caos a causa di una gaffe in diretta nel corso del gioco “Canta Che Ti Passa”. Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di cultura e spettacolo clicca qui: Pippo Baudo, la foto scattata a Roma sconvolge i fan: ecco come sta In quest’occasione si ... (Cityrumors)

“Unomattina in famiglia”, terribile gaffe di Monica Setta: “Mamma mia, com’è ridotto” - terribile gaffe di Monica Setta a “Unomattina in famiglia”. Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre, nello spazio dedicato […] Continua a leggere “Unomattina in famiglia”, terribile gaffe di Monica Setta: “Mamma mia, com’è ridotto” su Perizona.it . (Perizona)