Empoli, le pagelle di CM: Esposito illude, Vasquez salva tutto quel che può (Di domenica 6 ottobre 2024) Lazio – Empoli 2-1 Vasquez 7: tira giù la serranda. Para anche il rigore di Castellanos. Si arrende solo sulle due conclusioni imparabili di (Di domenica 6 ottobre 2024) Lazio –2-17: tira giù la serranda. Para anche il rigore di Castellanos. Si arrende solo sulle due conclusioni imparabili di (Calciomercato)

Ex Milan, Vasquez: “L’Empoli è una vetrina importante, partono tanti giovani” - Devis Vasquez è una delle rivelazioni di questa Serie A. Il portiere ex Milan, ora gioca all'Empoli, ancora imbattuto in campionato. (Pianetamilan)

Vasquez: «Empoli IMPORTANTE per la mia carriera. Quando mi chiamò il MILAN dissi…» - E’ cominciato tutto da piccolo Quando un mio compagno giocava […]. «Non mi aspettavo di fare questa carriera. Ecco le dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Le parole ai CANALI UFFICIALI dell’Empoli da parte del portiere Vasquez sul grande inizio di stagione azzurra in Serie A Uno dei ... (Calcionews24)

Quanto guadagna il Milan dal riscatto di Vasquez all’Empoli - Dopo una stagione complicata tra Inghilterra e Italia, tra Sheffield Wednesday in Championship e Ascoli in Serie B, totalizzando meno di 20... (Calciomercato)

Pagelle Lazio Empoli: Zaccagni suona la CARICA, Nuno Tavares PENNELLA. E Pedro… – VOTI - Pagelle Lazio Empoli: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25 I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Empoli, match valido per la settima giornata ...(lazionews24)

Lazio-Empoli 0-0 LIVE - IL TABELLINOLazio-Empoli 0-1MARCATORI: 9' Se. Esposito (E)ASSIST: Pezzella (E)LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.EMPO ...(msn)

Pedro infinito, la Lazio raggiunge la Juve: Empoli ko. Pari Bologna-Parma - I biancocelesti vincono nel finale contro la squadra di Aversa e agganciano i bianconeri al quarto posto in classifica. Castellanos sbaglia un rigore a inizio ripresa ...(tuttosport)